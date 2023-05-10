بحوزته 2 كغم.. الاطاحة بأحد تجار المخدرات في بغداد

2023/05/10 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الاطاحة بأحد تجار المخدرات ضبط بحوزته 2 كغم من مادة الكريستال في العاصمة بغداد.

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