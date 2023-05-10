2023/05/10 | 12:12 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبداللهيان في موسكو: الاجتماع الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/10 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبداللهيان في موسكو: الاجتماع الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبداللهيان في موسكو: الاجتماع الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).