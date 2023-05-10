ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار.. وسعر الصرف يسجل قفزة جديدة

2023/05/10 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تخطت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة، اليوم الأربعاء، حاجز الـ 200 مليون دولار، فيما سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة امام الدينار العراقي.





وذكرت نافذة بيع العملة في نشرة تابعتها (بغداد اليوم) إن " إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات، إعتمادات) بلغ 155,091,257 مليون دولار".

فيما بلغ "اجمالي مبالغ البيع النقدي 52,200,000 مليون دولار، واجمالي المبيعات الكلية بلغ 207,291,257 مليون دولار".

في حين سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الاربعاء، ارتفاعا في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "سعر صرف الدولار لهذا اليوم، بلغ في البورصة 144,500 دينار عراقي لكل 100 دولار".

واضاف أن "سعر البيع بلغ 147,250 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 146,250 دينار لكل 100 دولار في مكاتب الصيرفة المحلية".

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