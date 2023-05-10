طبيبة امريكية تكشف سر الحياة الصحية السعيدة عمرها قرنا من الزمن. ر

2023/05/10 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمرها قرنا من الزمن.

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