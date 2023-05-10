2023/05/10 | 12:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iRu_XJivSIA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملتقى العلمي الاول لبراءات الاختراع في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملتقى العلمي الاول لبراءات الاختراع في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).