أنباء عن إصابة 5 أشخاص في انفجار سيارة ملغومة قرب دمشق

2023/05/10 | 12:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب "ضابط وأربعة عناصر" من شرطة النظام السوري إثر انفجار سيارة ملغومة بجوار قسم شرطة قريب من دمشق، الأربعاء، حسب وسائل إعلام رسمية.

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