كبار أندية أوروبا مصيرها مرتبط بمستقبل ميسي

2023/05/10 | 12:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبدو أن صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أي فريق ستؤثرعلى صفقات سوق الانتقالات الصيفية القادمة، حتى لو كانت في دور بعيد كل البعد عن الدوري الذي سينتقل إليه.التأثير المتوقع سيكون كنظرية “تأثير الفراشة” التي ترفرف بجناحها في أقصى الشرق فتحدث الأعاصير في أقصى الغرب.في حين يشغل مستقبل قائد الأرجنتين […]

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