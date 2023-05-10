لإطعام الكوكب.. شركة تسخّر الطحالب لتحويلها إلى زبدة وحليب ولحم

2023/05/10 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستغلّ الشركة الناشئة Triton Algae Innovations (تريتون لابتكارات الطحالب)، ومقرّها مدينة سان دييغو الأمريكية، إمكانات الطحالب كمصدر بديل للبروتين..من كرات اللحم إلى الفطائر.

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