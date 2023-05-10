الموازنة والبرنامج الحكومي على طاولة الحكيم والسفيرة الأميركية

2023/05/10 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ناقش رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، مع السفيرة الأميركية لدى بغداد إلينا رومانيسكي مشروع قانون الموازنة والبرنامج الحكومي.

وأكد الحكيم في بيان تلقته (بغداد اليوم) "ضرورة إقرار الموازنة العامة للدولة وتمكين الحكومة من استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي وتقديم الخدمات لأبناء شعبنا، بالإضافة إلى مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة".

وأضاف أن "هذه كانت في مقدمة الملفات التي بحثناها خلال استقبالنا سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إلينا رومانيسكي".

وتابع "كما بحثا تحديات التغير المناخي وجهود مواجهته وسبل دعم العراق في تجاوز هذا التحدي، كما ناقشنا ضرورة إدامة الحوار والعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة".

وأشار الى أنه "أكد اهمية تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشطن"، مبينا أن "العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة، مما يخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات والمشاريع الكبيرة والاستراتيجية التي تخدم المصالح الاقتصادية بينه وبين بلدان العالم".

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