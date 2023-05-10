الطائرات الاسرائيلية تبدأ هجوماً واسع النطاق على مدن غزة

2023/05/10 | 13:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت السلطات الاسرائيلية، اليوم الأربعاء، شن غارات على اهداف فلسطينية شمالي قطاع غزة، فيما طلبت من السكان في غلاف غزة الدخول فورا إلى الملاجئ.

وقالت وسائل اعلام عربية إن "إسرائيل شنت سلسلة غارات على أهداف فلسطينية شمالي قطاع غزة"، مبينة ان "الطائرات شنت سلسلة غارات على عدد من المدن ".

وأشارت الى أن "الجيش الإسرائيلي شن هجمات على منصات صواريخ للمقاومة الفلسطينية".

ونقلت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوله إنه " حان وقت الاغتيالات".

فيما اعلن الجيش الإسرائيلي "استهداف وسائل إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

المصدر: وكالات

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