وفاة رجل أمن ثالث بعد الهجوم على محيط كنيس يهودي بتونس

2023/05/10 | 13:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، إن شرطيا ثالثا توفي، الأربعاء، متأثرا بجراحه بعد هجوم على محيط كنيس يهودي بجزيرة جربة، حيث تقام احتفالات سنوية.

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