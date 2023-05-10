محافظ البنك المركزي يتفقّد موقع البناية الجديدة ويتعهّد بحل المشاكل الخاصة بالعمّال

2023/05/10 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تفقّد محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، موقع البناية الجديدة للبنك، للوقوف على نسب إنجاز العمل ومتابعة المتطلبات اللوجستية.

وذكر إعلام البنك المركزي في بيان، أن العلاق "اطلّع على الظروف المحيطة بعمّال البناء العاملين في البناية والوقوف على المشاكل التي تواجههم، ولا سيّما مسألة تأخّر الرواتب وجودة الطعام، واستمع لجمعٍ من العاملين بشأن تلك المعوقات".

وتعهّد العلاق، بحسب البيان، بـ"حل المشاكل التي يواجهها العمال، ومنها مسألة الرواتب وأوقات الدوام وجودة الطعام"، مثمّناً "جهودهم في العمل على تنفيذ المشروع الذي يُعدُّ من أبرز المشاريع العمرانية في بغداد، وصممته المعمارية الراحلة زها حديد".

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