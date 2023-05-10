نائب رئيس الاقتصاد النيابية: سلم الرواتب يحتاج 16 تريليون دينار

2023/05/10 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ياسر الحسيني، أن سلم الرواتب يحتاج 16 تريليون دينار.

وقال الحسيني في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك إجحافاً لتسع محافظات في مشروع الموازنة"، موضحاً أن "تنمية الأقاليم مبالغها ترليونين ونصف التريليون دينار للمحافظات التسع".

واعتبر الحسيني، أن "إقرار الموازنة يجب أن يكون ليس على حساب محافظات الجنوب"، مطالباً بـ"تصحيح المسار".

وبشأن سلم الرواتب، قال الحسيني أن "سلم الرواتب يحتاج 16 تريليون دينار"، موضحاً "إذا ما ذهبنا باستحصال الديون سيُقَر سلم الرواتب".

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