2023/05/10 | 13:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يعتبر تويتر أحد أكبر الشبكات الإجتماعية التي تنافس حاليا فيسبوك...

ظهرت المقالة الحسابات الاكثر متابعة على تويتر أولاً على المسلة.

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