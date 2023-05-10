2023/05/10 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء يؤكد على تقديم الدعم لقطاع النفط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يؤكد على تقديم الدعم لقطاع النفط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يؤكد على تقديم الدعم لقطاع النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).