2023/05/10 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء الدكتور عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الهيئة فيما ناقش متطلبات الزيارة الاربعينية و صوتت على عدد من الفقرات.وذكر بيان للهيئة تلقاه / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الوائلي يترأس اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية ويناقش 4 فقرات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوائلي يترأس اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية ويناقش 4 فقرات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوائلي يترأس اجتماع مجلس هيئة المنافذ الحدودية ويناقش 4 فقرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).