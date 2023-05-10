2023/05/10 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

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منذ 20 دقيقة

حكومة بغداد تؤكد مواجهة العراق الحرب المعقدة..



ومطالبات بإنصاف الوزني أسوة بالهاشمي| الحصاد الإخباري

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