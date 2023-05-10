القبض على مجموعة متهمين في ميسان تنفيذا لـ (31) أمرا قضائيا القاء

2023/05/10 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مكافحة اجرام ميسان من القاء

القبض على مجموعة من المتهمين بجرائم

مختلفة بعد تنفيذ (31) خلال الاسبوعين

الماضيين.

وذكر بيان صحافي اصدرت قيادة شرطة

محافظة ميسان اطلعت عليه وكالة نون

الخبرية ان " مفا

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