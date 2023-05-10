2023/05/10 | 14:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف الأشرف

ان شعبة المشخاب لمكافحة الاجرام تمكنت

من القاء القبض على سارق يمتهن السطو

على المحال التجارية وسرقة الدراجات

النارية.

وجاء في بيان صحافي اصدرته قيادة شرطة

محافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على سارق محال تجارية ودراجات نارية في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على سارق محال تجارية ودراجات نارية في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).