السوداني من وزارة النفط: نحتاج إلى

2023/05/10 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر وزارة النفط، وترأس اجتماع هيئة الرأي للوزارة.

وبحسب بيان لمكتب السوداني، شهد الاجتماع "مناقشة جملة من الملفات النفطية المهمة، خصوصاً في قطاعات الاستخراج واستثمار الغاز المصاحب والحرّ والاستكشافات النفطية والبنى التحتية، والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعترض مشاريعها".

واستمع السوداني إلى "عرض مفصّل عن الخطط والفعاليات والمشاريع المنفذة ضمن البرنامج الحكومي، ودور الجهد الوطني في ذلك، قدمه الوكلاء والمديرون العامون".

كما اطّلع السوداني على "عدد من المشاريع المنفذة حديثاً، في قطاع استثمار الغاز المصاحب والحرّ والكميات الجديدة المستثمرة، ومنها حقل عكاز الغازي، الذي تم تشغيله مؤخراً بالجهد الوطني، الأمر الذي سيحقق إيرادات مالية، من خلال طرح فرص استثمارية في قطاع التصفية، من شأنها أن تنهي استيراد العراق للمنتجات النفطية، وأن ينتقل إلى مرحلة تصدير المنتجات النفطية المتنوعة".

وأكد، رئيس الوزراء، أن "زيارته الثانية لوزارة النفط تهدف إلى تقديم الدعم لهذا القطاع المهم في استدامة الوضع الاقتصادي"، مبيناً "حاجة البلد إلى ثورة إصلاحية في القطّاع النفطي، يمكن من خلالها تطوير الصناعات النفطية والبتروكيماويات والاستثمار الأمثل لحقول النفط والغاز".

وشدّد على "ضرورة معالجة المشاكل الحقيقية في منظومة التصدير"، موجهاً الجهد الوطني بـ"وضع الدراسات لمعالجة المشاكل الحالية"، مطالباً بـ"وضع توقيتات زمنية للملفات المتأخرة منذ زمن، التي نُوقشت في هذا الاجتماع".

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