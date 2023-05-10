البرلمان يبدأ بالتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال

2023/05/10 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بدأ مجلس النواب، اليوم الاربعاء، بالتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المندلاوي، افتتح اعمال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول".

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