الغزي يعلن قرب التصويت على قانون

2023/05/10 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأربعاء، قرب التصويت على قانون "الطاقة المتجددة" في مجلس الوزراء.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، في بيان تلقته (بغداد اليوم) وعلى هامش اجتماع مع رئيس وأعضاء فريق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات أن "ملف الطاقة المتجددة والتغيرات المناخية، يحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء، ويُعد من أولويات البرنامج الوزاري".

ولفت الغزي إلى أن "مسودة مشروع قانون الطاقة المتجددة جاهز لعرضه في إحدى جلسات مجلس الوزراء القادمة لمناقشته والتصويت عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، كونه سيسهم إلى حد كبير في دعم توجهات الحكومة في تنفيذ جزء مهم من التزامات العراق الدولية".

من جانبه أثنى رئيس الفريق، الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي،" بجهد الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الداعم لمهمات الفريق طيلة عمله، والتنسيق عالي المستوى مع الوزارات والجهات ذات العلاقة"، وفقا للبيان.





وأشار الفلاحي الى أن "الفريق حقق نتائج ملموسة بتطبيق معايير الجودة ونشر مفاهيم ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين".

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