2023/05/10 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسته برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي.

وذكرت الدائرة الاعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المندلاوي، افتتح اعمال الجلسة رقم 26 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الاول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المندلاوي يفتتح أعمال جلسة مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المندلاوي يفتتح أعمال جلسة مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).