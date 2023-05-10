إطلاق صواريخ من غزة.. والجيش الإسرائيلي ينشر فيديوهات توثق استهداف مواقع في القطاع

2023/05/10 | 14:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة، الأربعاء، عشرات الصواريخ على بلدات جنوب اسرائيل، وفق ما رصده مراسلو وكالة فرانس برس غداة مقتل 16 فلسطينيا بقصف اسرائيلي على القطاع.

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