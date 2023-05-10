كولن الألماني يمدد عقد مدربه باومغارت

2023/05/10 | 14:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – مدّد نادي كولن، صاحب المركز الحادي عشر في الدوري الألماني لكرة القدم، عقد مدرّبه شتيفن باومغارت سنة إضافية حتى 2025، حسب ما أعلن الأربعاء على موقعه الرسمي.ونقل النادي عن مدرّبه “العام الماضي قلناها بوضوح: إذا سارت الأمور على ما يرام لجميع الأطراف، سيُمدّد العقد لسنة إضافية”.تابع “العمل ممتع […]

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