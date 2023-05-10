2023/05/10 | 14:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة النزاهة تكشف تلاعباً بعقار عائد للدولة بقيمة ملياري دينار بالديوانية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تكشف تلاعباً بعقار عائد للدولة بقيمة ملياري دينار بالديوانية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تكشف تلاعباً بعقار عائد للدولة بقيمة ملياري دينار بالديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).