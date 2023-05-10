سوريا: بشار الأسد يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في

2023/05/10 | 14:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للمشاركة في القمة العربية المقرر انعقادها في مدينة جدة السعودية في 19 مايو/أيار الجاري، وفق ما ذكرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).

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