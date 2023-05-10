المنطقة الصناعية مع الأردن.. فائدة استراتيجية أم خسارة اقتصادية؟

2023/05/10 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائدة استراتيجية بعيدة المدى وليست

حالية، هكذا وصف متخصصون بالاقتصاد

توجه العراق لإنشاء المنطقة الاقتصادية

المشتركة مع الأردن، وأكدوا أنها

ستساهم بتكامل الاقتصاد العراقي

وتوسعه، خاصة وأن البلد لا يملك

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