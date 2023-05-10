2023/05/10 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المشاركون في مؤتمر بغداد الدولي

لمكافحة المخدرات، اليوم الاربعاء،

ضرورة التصدي لهذه الآفة التي تهدد

المجتمع عبر تنفيذ استراتيجيات وطنية

ودولية للحد من الطلب والعرض غير

المشروع على المخدرات.

وات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على البيان الختامي لمؤتمر مكافحة المخدرات.. 11 نقطة للتصدي للآفة الخطيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على البيان الختامي لمؤتمر مكافحة المخدرات.. 11 نقطة للتصدي للآفة الخطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).