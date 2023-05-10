القضاء على الإرهاب على طاولة القمة الـ42 لرابطة آسيان

2023/05/10 | 15:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلل: إن الإرهاب منتشر في إندونيسيا بسبب وجود العديد من الحركات الإرهابية العابرة للحدود.

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