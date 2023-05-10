التربية تعلن تصدر العراق في البطولة العربية للروبوتات

2023/05/10 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تصدر العراق للبطولة العربية للروبوتات.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد تصدر الفرق المدرسية العراقية في البطولة العربية الـ14 للروبوتات والمقامة على أرض قطر، باركت وزارة التربية لطلبتها المتميزين هذا الانجاز العلمي الابداعي، الذي ينم عن طاقات واعدة وعقول منتجة سيكون لها شأن في المجالات العلمية التكنولوجية المتنوعة مستقبلاً".

وأضافت أن "الفريق العراقي ضم مدارس الموهوبين والمتميزين من محافظاتنا العزيزة، حيث حصلت فرق محافظة البصرة وواسط و الأنبار على المراكز الأولى كأفضل حل إبداعي و افضل مكتشف وجائزة المبتكر الواعد، من بين 15 دولة عربية مشاركة في البطولة التي هدفت الى تنمية روح الابداع ومهارات العلوم الهندسية والالكترونيات والبرمجة والذكاء الاصطناعي وتبادل شغف الابتكار في تصميم الروبوتات التعليمية".

وأكدت الوزارة بحسب البيان على "رؤيتها لإقتصاد المعرفة عبر زيادة كفاءة الموارد البشرية وتنمية قدرات الطلبة للتعامل مع المستجدات التكنولوجية والمعرفية، وزج الطلبة المتميزين والمبتكرين في بطولات دولية وعالمية ليطلوا من خلالها على عالم التكنولوجيا الحديثة".

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