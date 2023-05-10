2023/05/10 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم السكنية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الأخير، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، عمدة باريس آن هيدالغو والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه".

وأكد رئيس الجمهورية بحسب البيان أن "العراق مر لفترة طويلة في الماضي بظروف معقدة من حروب وعنف حيث سخرت موارد البلد لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا إلى أن "الوضع أفضل بكثير ومع تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية في كافة المجالات مثل المستشفيات والطرق والمدارس".

ودعا رشيد "عمدة باريس إلى زيارة مبنى المتحف العراقي وكذلك مدينة الموصل وغيرها من المدن للاطلاع على الأوضاع الآمنة والمستقرة والحياة الطبيعية لسكانها".

وفي السياق ذاته، تحدث الرئيس عن "وضع النازحين وأهل سنجار والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم"، مؤكداً "أهمية إنهاء هذا الملف وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم".

من جانبها، أكدت آن هيدالغو أن "العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة، معربة عن تطلّع فرنسا وإدارة مدينة باريس لتعزيز التعاون والارتقاء بالخطط المستقبلية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس رشيد يؤكد ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم السكنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس رشيد يؤكد ضرورة إنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).