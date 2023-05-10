2023/05/10 | 15:11 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اذاعة الناصرية : محو الأُمية في ذي قار تنهي عامها الدراسي بواقع 1860 دارس هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/10 | 15:11.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اذاعة الناصرية : محو الأُمية في ذي قار تنهي عامها الدراسي بواقع 1860 دارس) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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