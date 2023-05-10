عبر سفير السعودية لدى الأردن.. دعوة رسمية للأسد للمشاركة في القمة العربية

2023/05/10 | 15:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة، الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

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