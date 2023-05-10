2023/05/10 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية تربية الرصافة الثالثة، اليوم الأربعاء، إيعاز رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتحويل أراضٍ في مدينة الصدر إلى مجمع تربوي يضم 12 مدرسة.وقال مدير عام تربية الرصافة الثالثة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يوعز بإنشاء مجمع تربوي في مدينة الصدر يضم 12 مدرسة المركز الخبري الوطني.

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