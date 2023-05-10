العراق يتصدر البطولة العربية للروبوتات

2023/05/10 | 15:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تصدر العراق للبطولة العربية للروبوتات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أنه “بعد تصدر الفرق المدرسية العراقية في البطولة العربية الـ(14) للروبوتات والمقامة على […]

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