2023/05/10 | 15:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: عثرت الرقابة الصحية التابعة لصحة نينوى، الاربعاء، على 53 حماراً...

ظهرت المقالة السلطات الأمنية تشدد مراقبتها على تجارة لحوم الحمير بعد شكاوى عن مطاعم تستخدمها أولاً على المسلة.

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