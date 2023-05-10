السوداني يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس

2023/05/10 | 15:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الاربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس.

وذكر بيان أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس، وقعها عن الجانب العراقي أمين بغداد عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي، عمدة باريس آن هيدالغو”.

وقال السوداني، إن “توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث”، مشدداً على “عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته”.

واوضح البيان، أن “مذكرة تتضمن التفاهم تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما”.

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