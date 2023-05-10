خرافة الموازنة

2023/05/10 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي حسين

كنت أنتظر مقالاته التي تنشرها مجلة

العربي تحت عنوان "فلاسفة معاصرون"،

وأعرف أنني لا أفهم كثيراً مما يقوله

صاحب المقال.



ولكني أشعر أن هذه

المقالات على صعوبتها فتحت أمامي

أبواباً جديدة، وساهمت

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