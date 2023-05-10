2023/05/10 | 15:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُلد رضيع في مستشفى بولاية راجستان

بشمال الهند، بثلاث أيادي، في ظاهرة

طبية نادرة للغاية.

وكشف الفريق الطبي أن للطفل طرفين في

مكانهما الطبيعي، بالإضافة إلى ذراع

ثالثة نشأت من ظهره.

وشخص الأطباء الحال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند:ولادة طفل بثلاث أيادي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند:ولادة طفل بثلاث أيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).