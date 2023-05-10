2023/05/10 | 16:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قنوات مصرية وعلماء مصريات عن إنتاج "أفلام وثائقية" تتناول حياة كليوباترا السابعة، بعد إعلان شبكة "نتفلكس" عن عرضها فيلما يظهر الملكة ببشرة سوداء.

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