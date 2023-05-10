بغداد اليوم تنشر نسخة التصويت على مشروع قانون التقاعد

2023/05/10 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم، نسخة التصويت على مشروع قانون الضمان الصحي والتقاعد للعمال.

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وقرر مجلس النواب، رفع جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، فيما أجل التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي الى الجلسة المقبلة.

وفي وقت سابق أعلن النائب ياسر إسكندر وتوت بدء تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.





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