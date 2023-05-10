النزاهة تضبط متهماً بالاحتيال على الفقراءالمشمولين بالرعاية الاجتماعية في البصرة

2023/05/10 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتزوير والاحتيال والسرقة في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، تمكَّنت بكمينٍ محكمٍ من الإيقاع بمُتَّهمٍ انتحل صفة باحثٍ في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة - فرع البصرة، وبحوزته ختمٌ مُزوَّرٌ ومعاملاتٌ تخصُّ المشمولين بالرعايـة الاجتـماعيَّة"، مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم يستهدف فئة الفقـراء المشـمولين بالرعاية عبر زيارتهم في محل سكناهم، وإيهامهم بإكمال الاستمارات المطلوبة؛ لقاء مبلغٍ ماليٍّ يتراوح بين (150,000 – 200,000) ألف دينارٍ يتقاضاه عن كلّ استمارةٍ".

وضاف البيان، أنَّ "المُتَّهــم يـمارس هذه الأفـعـال بتواطؤ عددٍ من مُوظَّفي الحاسبة في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة الذين يُزوِّدونه بدورهم بالمعلومات عن المستفيدين وأماكن سكناهم".

البيان اكد، انه "في عمليَّةٍ منفصلةٍ، مُوظَّفين اثنين في قسم إعمار المشاريع في جامعة البصرة؛ على خلفيَّة إقدامهما على سرقة أحد الغطَّاسات العائدة للأقسام الداخليَّة في الجامعة بموقع كرمة علي"، لافتاً إلى "قيامهما بترويج معاملة شراء للغطاس ذاته الذي قاما بسرقته، مُوضحةً أنَّه تمَّ توقيفهما وفقاً لأحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

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