البرلمان يرفع جلسته ويؤجل التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي

2023/05/10 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

قرر مجلس النواب، رفع جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، فيما أجل التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي الى الجلسة المقبلة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس النواب رفع جلسته على أن يستأنف التصويت على بقية مواد قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في الجلسة المقبلة ".

وكان مجلس النواب قد عقد جلسته الـ 26، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي، فيما صوت على 31 فقرة من أصل 113 من قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.

وفي وقت سابق أعلن النائب ياسر إسكندر وتوت تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.





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