2023/05/10 | 16:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، بضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتزوير والاحتيال والسرقة في محافظة البصرة. وذكرت الدائرة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنَّ “ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تضبط متهماً بالاحتيال على الفقراء المشمولين بالرعاية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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