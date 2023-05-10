كم يتقاضى رونالدو وميسي سنوياً؟ تعرّف على ترتيب أعلى 10 رياضيين أجراً حول العالم

2023/05/10 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع "Forbes" ترتيب أعلى 10 رياضيين أجراً حول العالم لعام 2023، وقد سجل 8 رياضيين أكثر من 100 مليون دولار على شكل إيرادات لكلّ منهم، يتحصلون عليها من الرواتب والعوائد التجارية وغيرها.

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