هل ترتبط ألعاب الفيديو بحوادث العنف

2023/05/10 | 16:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكاد يمر يوم من دون حدوث جريمة إطلاق نار جماعية في الولايات المتحدة.

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