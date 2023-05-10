الأمين العام لمجلس الوزراء يبحث مع وزير التخطيط الخطة الحكومية لمتابعة المشاريع المتلكئة

2023/05/10 | 16:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء، د.



حميد نعيم الغزي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، أ.



د.



محمد علي تميم، توجهات الحكومة وتأكيداتها بأهمية متابعة المشاريع المتلكئة في جميع المحافظات، وآلية متابعتها من قبل الفرق الهندسية والفنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.وأكد د.



تميم، أن الوزارة حققت مراحل متقدمة في حسم ملف المشاريع المتلكئة في جميع القطاعات، وأن اللجان المشكلة في الوزارة، أنهت الكثير من المشكلات القانونية والفنية، ولاسيما في ملف المستشفيات والبنى التحتية والطرق والجسور.

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