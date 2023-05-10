يانات التضخم تأتي مفاجئة..سقوط الدولار وصعود الذهب والأسهم

2023/05/10 | 16:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

صدرت بيانات التضخم الأمريكية الآن لتتحكم في مزاج الأسواق وكذلك توقعات الفيدرالي الذي أعلن في اجتماعه الماضي تخليه عن سياسة الرفع إلا إذا اقتضت الحاجة وأكد على اعتماديته المطلقة على بيانات السوق وعلى رأسها بالتأكيد بيانات التضخم.

بيانات التضخم

صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر إبريل منذ لحظات وقد شهدت تباطؤ مقارنة ببيانات الشهر الماضي.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين عن إبريل على أساس سنوي 4.9% فيما توقع الخبراء أن يسجل صعودًا بـ 5.0% كما سجل في البيانات الماضية.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين عن إبريل على أساس شهري 0.4% فيما توقع الخبراء أن ينمو بـ 0.4% بعد نموه بـ 0.1% فقط في مارس.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة) على أساس سنوي نموًا بـ 5.5% فيما توقع الخبراء أن ينمو بـ 5.5% بعد أن نما بـ 5.6% حسب بيانات مارس.

سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (بدون الغذاء والطاقة) على أساس شهري نموًأ بـ 0.4% فيما توقع الخبراء أن يسجل 0.4% كما سجل في شهر مارس.

كذلك سجلت بيانات الدخل الحقيقي نموًا بـ 0.1% فيما توقع الخبراء والمحللين أن تستقر دون حركة بعد انكماشها بـ -0.1% في مارس.

توقعات الفيدرالي قبل صدور البيانات وبعدها

تفيد بيانات أداة متابعة الفيدرالي من انفستنج إلى أن 75.3% من المستثمرين والخبراء يرون أن الفيدرالي سيبقي على أسعار الفائدة عند 5.25% في اجتماع يونيو المقبل، فيما يرى 24.7% أن الفيدرالي سيقوم بالرفع إلى 5.50%.

ومن المتوقع أن تساهم بيانات التضخم الحالية في تغيير ميزان القوى بالنسبة للتثبيت أو غيره.

الأسواق فور صدور البيانات

دفعت إيجابية البيانات وتباطؤ بيانات التضخم بأكثر من توقعات الخبراء إلى خفوت توقعات تبني الفيدرالي الأمريكي لسياسة متشددة في الفترة المقبلة.

ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.15% الآن إلى 101.230 مقابل سلة من العملات الأجنبية، بعد خسارته لصعوده بـ 0.16% قبل صدور البيانات.

فيما ارتفعت عقود الذهب الآجلة بـ 0.27% إلى 2049.15 دولارًا للأوقية، فيما صعدت عقود الذهب الفورية (سبوت) بـ 0.33% إلى 2048.60 دولارًا للأوقية.

وانطلقت عقود الفضة فوق مستويات الـ 26 دولارًا وتحديدًا عند 26.115 دولارًا بزيادة 0.76%.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات، تراجعت عوائد سندات الخزانة أجل 10 سننوات إلى 3.519% هبوطًا بـ 0.10%.

وارتفعت العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين التي تتداول الآن عند 27945.7 دولارًا صعودًا بقرابة النقطة الكاملة، فيما صعودت الإيثريوم بـ 1.03% إلى 1866.56 دولارًا الآن.

وتحولت العقود الآجلة لسوق الأمريكي للصعود الآن، حيث ترتفع العقود الآجلة لداو جونز بـ 0.19% والعقود الآجلة لإس آند بي 500 بـ 0.31% والعقود الآجلة لناسداك بـ 0.47%.

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