البرلمان يرفع جلسته ويحدد موعداً جديداً للتصويت على

2023/05/10 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، رفع

جلسته المخصصة لتمرير قانون "الضمان

الاجتماعي والتقاعد للعمال".

وذكر بيان للدائرة الإعلامية

للمجلس، وتلقته وكالة نون الخبرية، أن

"مجلس النواب رفع جلسته على أن يستأ

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